Jongen (5) valt uit kermisattractie, met traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht

Wat er precies gebeurd is en hoe het kind uit de attractie kon vallen, is nog niet bekend, meldt de politie. Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is onderweg naar Helden en zal verder onderzoek doen. De kermisattractie op het Mariaplein is stilgelegd.

'Jongetje ging staan'

Volgens Boy Boers, de exploitant van de rups die in 1978 werd gebouwd, was de jongen tijdens de rit gaan staan. "Dat is natuurlijk niet toegestaan", vertelt hij aan De Limburger. "Het hobbelt behoorlijk. Hij is zijn evenwicht verloren en eruit gevallen. Vervolgens is hij naar beneden gegleden en daar met zijn hoofd tegen de stoep terechtgekomen."

Volgens Boers was de jongen voordat hij met de traumahelikopter werd meegenomen nog bij bewustzijn en kon hij praten. In de rups zaten geen veiligheidsbeugels. "De rups is laatst nog gekeurd en in orde bevonden", zegt de exploitant.