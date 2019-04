Slachtoffers bootramp Congo aangespoeld bij buurland Rwanda

Een veerboot die van Goma op weg was naar Kalehe in de Congolese provincie Zuid-Kivu zonk door nog onbekende oorzaak in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens president Félix Tshisekedi werden door de schipbreuk 142 families in rouw gedompeld. Hoeveel mensen er precies aan boord waren, is onduidelijk. De passagierslijsten van Congolese rederijen kloppen vaak niet.