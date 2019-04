Man zeilt als eerste blinde de Stille Oceaan over: 'Ben zo gelukkig'

Iwamoto werd begeleid door een navigator die wel kon zien. Doug Smith gaf aanwijzingen, terwijl Iwamoto zijn boot bestuurde.

Eerdere poging

Het is niet voor het eerst dat de blinde zeiler een poging waagde. In 2013 moest hij zijn missie staken, omdat hij tegen een walvis was opgebotst. Zijn boot zonk en de zeiler moest door het leger worden gered.

Om zijn trauma te verwerken deed Iwamoto daarna mee aan allerlei triatlons. Zodoende leerde hij te zwemmen in open water, voor als hem iets soortgelijks zou overkomen. "Ik heb niet opgegeven en mijn droom is uitgekomen", zei Iwamoto tegen The Japan Times. "Ik ben de gelukkigste persoon op aarde."

Licht aan het eind van de tunnel

De 52-jarige zeiler wil met zijn actie anderen laten zien dat er meer mogelijk is dan je aanvankelijk soms denkt. "Misschien zijn er mensen die net zo lijden als ik ooit heb gedaan", schrijft hij op zijn site. "Ik wil hen laten zien dat er licht aan het eind van de tunnel is."