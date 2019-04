Bijna 200 demonstranten opgepakt tijdens gele hesjes-protest, tientallen auto's in brand

Notre-Dame

De brand in de Notre-Dame eerder deze week, wordt door de hesjes nu ook aangegrepen. "Miljoenen voor het herstel van Notre-Dame, wat blijft er voor de armen over?", was een van de leuzen die gescandeerd werd en op borden was te lezen.

In het begin waren er bijna 250.000 deelnemers aan de protesten, maar hun aantal neemt sterk af. Vorige week waren er in heel Frankrijk nog 31.000 gele hesjes op de been.