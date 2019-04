Jongetje dat door onbekende uit winkelcentrum werd gegooid aan beterende hand

Dat zegt de advocaat van de ouders tegen CBS News. "We hebben goed nieuws te melden", zei de advocaat. "Ons wonderkind vertoont echte tekenen van herstel. De nieuwe testresultaten zijn positief, maar hij blijft voorlopig op de intensive care en heeft nog een lange weg te gaan."

Hoofdtrauma

Het jongetje heeft ernstig hoofdtrauma opgelopen en gebroken armen en benen. De verdachte, Emmanuel Aranda, heeft zijn daad bekend. Hij was geen bekende van de 5-jarige Landan. Hij liep door het winkelcentrum in Bloomington (Minnesota) op zoek naar 'iemand die hij kon vermoorden', vertelde hij achteraf aan de politie.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte eerst meermaals over het balkon in het winkelcentrum kijkt. Dan loopt hij op de moeder met het kindje af. Hij rukt het jongetje uit haar armen en gooit hem over het balkon.

Afgewezen door vrouwen

Volgens de aanklacht zou de verdachte aan de politie hebben verteld dat hij boos was omdat meerdere vrouwen in het winkelcentrum hem hadden afgewezen.

Aranda werd twee keer eerder veroordeeld voor aanvallen in hetzelfde winkelcentrum, beide in 2015. Een keer gooide hij thee over een vrouw heen die weigerde drinken voor hem te betalen. Ook werd hij veroordeeld voor het vernielen van computers in een bibliotheek.

1 miljoen dollar

Voor het jongetje is een GoFundMe-pagina opgezet. Het streefbedrag, 1 miljoen dollar, is al bijna behaald.