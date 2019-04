'Spijtoptant Italiaanse maffia verraadt kopstukken Amsterdamse cokehandel'

Dat meldt het AD. De Nederlandse politie en het OM hebben Guiseppe T. meermaals gehoord. Hij heeft onder meer verklaringen afgelegd tegen een groep Colombianen die in Amsterdam actief was.

Grote partijen coke

De Italiaanse crimineel transporteerde tussen 2003 en 2015 grote partijen coke en deed zaak met allerlei kopstukken in de Amsterdamse cocaïnehandel. In zijn verklaringen verklikt hij veel van zijn oude compagnons.

Daarnaast schetst hij een uniek beeld van Amsterdam als belangrijk knooppunt in de cokehandel. Volgens T. kwam er elke 3 à 4 maanden 2000 kilo coke binnen. De drugs werd vervolgens opgeslagen in bewaakte appartementen in de hoofdstad. Van veel belangrijke figuren die deel uitmaakten van deze handel weet de politie nu de identiteit.