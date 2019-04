Helft van Britse leraren koopt spullen en kleren voor arme leerlingen

Vele docenten reageren vol emotie in het onderzoek. "We zullen heel binnenkort geen les meer kunnen geven, tenzij we het zelf betalen." En een ander: "Als ik mijn lessen soepel wil laten verlopen, moet ik zelf spullen kopen die er niet zijn of op raken."

Reactie ministerie

Het ministerie van onderwijs zegt te weten van de financiële moeilijkheden van de scholen en zegt er alles aan te doen om de problemen op te lossen.

Uit een analyse van een onafhankelijk instituut blijkt inderdaad dat de overheid de afgelopen negen jaar 8 procent minder geld per kind heeft uitgegeven.