Indiër stemt op de verkeerde partij en hakt eigen vinger af

Stemmen is niet voor iedereen even eenvoudig. Zo bleek maar weer eens in India. De 25-jarige Pawan Kumar wilde stemmen op een regionale partij in Bulandshahr, maar in plaats daarvan stemde hij op de regeringspartij. Kumar spaarde zichzelf niet. Toen hij de fout ontdekte, hakte hij zijn vinger eraf.

Het systeem in India is gebaseerd op symbolen omdat er veel mensen laaggeletterd zijn. Toch ging Kumar de mist in. "Ik wilde op de olifant stemmen, maar ik drukte per ongeluk op de bloem." Juist tegen de regering Pijnlijk, want de regionale partij waar Kumar op wilde stemmen, werd juist in het leven geroepen om tegenwicht te bieden aan de regeringspartij. Voor Kumar was de fout dusdanig onvergeeflijk dat hij zijn eigen vinger ervoor opofferde. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vinger werd niet gered, maar verdere schade bleef hem bespaard.