Gemengde gevoelens bij Feyenoord over verplaatsen speelronde

,,Dit moet nog worden voorgelegd aan de lokale overheden'', benadrukt Feyenoord. ,,Mocht het verplaatsen van alle wedstrijden van ronde 33 om organisatorische redenen niet mogelijk zijn, dan gaan alleen de wedstrijden van Ajax en PSV van deze ronde naar 15 mei. Feyenoord is zeer ongelukkig met het voornemen om de speelronde in zijn geheel te verplaatsen en heeft dit ook nadrukkelijk aangegeven.''

Feyenoord is nog wel tevreden over het ongemoeid laten van de 34e speelronde waarin Feyenoord op 12 mei thuis speelt tegen ADO Den Haag. In dat duel nemen de Rotterdamse fans afscheid van trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Robin van Persie.