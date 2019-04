Nusrat (19) deed aangifte van seksueel misbruik en werd levend verbrand

Maar Nusrat weigerde, en dat werd haar fataal. Ze werd overgoten met kerosine en in brand gezet. Vier dagen later overleed ze. Het schoolhoofd zit nog altijd vast, en de politie arresteerde vijftien mensen, waarvan er zeven betrokken waren bij de moord.

Protest

Het nieuws over Nusrat heeft de discussie over aanranding en verkrachtingen in Bangladesh enorm aangewakkerd. Nog altijd is er geen veilige cultuur voor meisjes en vrouwen om aangifte van seksueel misbruik te kunnen doen, hoewel in 2009 al een wet werd aangenomen waarin stond dat op scholen ruimte moet zijn voor dergelijke aanklachten.