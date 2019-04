Universiteitsbestuurder declareert ritten voor de prijs van een Porsche

Universiteit: allemaal zakelijk verkeer

Volgens de Universiteit Utrecht zijn alle gedeclareerde ritten gemaakt voor het uitoefenen van de functie van Pijpers. Het weglakken van bestemmingen is uit privacy overwegingen gedaan. "Het gaat in alle gevallen om werk- en woon-werk-verkeer", laat een woordvoerder weten. "De UU realiseert zich dat de binnenlandse vervoerskosten voor de collegevoorzitter in vergelijking met de andere universiteiten hoog zijn."

De hoge kosten komen volgens de universiteit vooral doordat er twee leaseauto's met chauffeur beschikbaar waren. Vooral bestuursvoorzitter Pijpers maakte hier gebruik van, waardoor het merendeel van de kosten op zijn conto is bijgeschreven. Naast deze contracten werd er desondanks regelmatig - ook door Pijpers - gebruik gemaakt van taxiritten blijkt uit de bonnen die RTL Nieuws bekeek. "Dat is gedaan als de chauffeur niet beschikbaar was of de dienstauto's bezet."

De universiteit zegt er aan te werken de kosten naar beneden te krijgen. Zo is eind 2018 het leasecontract van een van de twee dienstauto’s en een van de chauffeurs beëindigd. Ook verhuist Pijpers binnenkort naar Utrecht, waarmee de universiteit eveneens verwacht de hoge vervoerskosten te kunnen drukken.