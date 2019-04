Hoeveel weegt het kruis en waarom Dordrecht? Dit moet je weten van The Passion

Moeten hoofdrolspelers in God geloven om mee te kunnen spelen?

"Nee, dat is geen voorwaarde. We kijken bij de cast wie de beste man of vrouw is voor de plek. Dat heeft alles te maken met of je kunt zingen en acteren en dat geloofwaardig kan doen", zegt Vlot, die erg blij is met de huidige cast. "Ik denk dat Martijn Krabbé in zijn rol als verteller om zijn manier echt weer iets toe gaat voegen. En ook de manier waarop de hoofdrolspelers hun rol vertolken is weer prachtig."