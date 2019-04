Het aantal verkeersdoden stijgt, en dit kunnen we ertegen doen

1. Snelheid omlaag binnen de bebouwde kom

De belangrijkste ingreep in het verkeer, waar veel partijen voor zijn, is het verlagen van de snelheid als er kwetsbare verkeersdeelnemers in de buurt zijn. Binnen de bebouwde kom zou de maximumsnelheid terug moeten naar 30 km/u, schreef de SWOV vorig jaar al in een rapport.

Ook Veilig Verkeer Nederland wil zo'n verlaging, net als de vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie (RAI) en verschillende gemeenten. Alleen een bord met het getal werkt niet, dus pleit de SWOV voor een 'een weginrichting die past bij deze snelheid'. Het SWOV denkt dan aan drempels, plateaus of begroeiing dicht op de weg.

PvdA-raadslid Jan Hopstaken diende in Eindhoven een motie in om dat te bereiken. De wethouder heeft inmiddels toegezegd ermee aan de slag te gaan. "We gaan veel wegen inrichten op 30 kilometer binnen de bebouwde kom", zegt Hopstaken.