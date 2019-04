Grootste stijging aantal verkeersdoden sinds 1989: plus 11 procent

Noord-Brabant en Limburg

In Noord-Brabant ging het opvallend veel vaker mis dan in andere provincies. In 2017 overleden daar 98 mensen, in 2018 150. Ook in Limburg steeg het dodental flink, van 46 naar 58.

Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland wijt de stijging aan te hoge snelheden, alcohol in het verkeer en afleiding in de auto. Ook verandert het gedrag van verkeersdeelnemers soms, en dat is volgens hem niet altijd wenselijk. "Als je je hele leven 17 kilometer per uur hebt gefietst, moet je dan ineens op je 75ste 25 kilometer per uur gaan fietsen op een elektrische fiets?"

Het aantal verkeersdoden sinds 2010: