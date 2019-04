Politie: Robert (27) onschuldig slachtoffer brandstichting Rotterdam

De 27-jarige Robert Hendriks is zaterdag omgekomen bij een woningbrand in Rotterdam. De brand die in de woning van de Rotterdammer woedde, is waarschijnlijk door iemand anders aangestoken.

In het programma Opsporing Verzocht werd vandaag aandacht besteed aan de zaak. "Na sporenonderzoek is vastgesteld dat het vermoedelijk gaat om brandstichting op de eerste etage", zegt een woordvoerder van de politie. "Robert woonde op de tweede etage. Op het moment dat de brand zijn verdieping bereikte, lijkt het erop dat hij alleen was." Vlammen ontvluchten De brand ontstond zaterdag rond twee uur in een portiekwoning aan de Hilledijk in Rotterdam. De 27-jarige Robert probeerde de vlammen via een raam te ontvluchten, maar viel daarbij naar beneden. Hij overleed aan zijn verwondingen door de brand en de val. Onschuldig slachtoffer Volgens de politie is Robert een volkomen onschuldig slachtoffer van brandstichting geworden. "Er was niemand om hem te waarschuwen." De politie roept getuigen op van zich te laten horen. "Iedereen die zaterdagmiddag tussen één en twee uur 's middags iets verdachts heeft gezien kan zich melden."