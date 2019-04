Jorien is als kind mishandeld: 'Vroeg iemand maar hoe het met me ging'

"Slaan, negeren, vernederingen. Bij mij was sprake van zowat alle vormen van kindermishandeling." Jorien voelde zich als kind eenzaam. Dat terwijl jaren later bleek dat in haar buurt nog veel meer kinderen werden mishandeld.

Ze woonde in Pijnacker in een buurt voor ingenieurs en hun gezinnen. De families waren hecht met elkaar. Zo werden buren vaak oom en tante genoemd en kwam iedereen geregeld bij elkaar over de vloer. Alles leek vredig, maar achter de voordeuren speelden zich duistere geheimen af. Pas jaren later kwam die waarheid aan het licht.