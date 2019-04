19-jarige treinaanrander veroordeeld tot 15 maanden cel

In twee van die gevallen gaat het om aanranding van meisjes beneden de zestien, in een geval was het slachtoffer pas dertien jaar oud.

Het merendeel van de aanrandingen gebeurde onderweg in de trein of op het perron van een treinstation. Hij heeft vermoedelijk toegeslagen in Groningen, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland.