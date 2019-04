Alles mag in brand, alles, maar niet 'hun' Notre-Dame

En dan zien we Christelle. 28 jaar. Ze staart voor zich uit. Of eigenlijk staart ze naar de kathedraal. Duidelijk is dat het haar meer doet dan de gemiddelde passant die vandaag een bezoekje brengt. Dat blijkt ook. "Ik zit hier al vanaf 9 uur", zegt ze terwijl de klok net half 11 passeert.

'Ik had hier mijn communie'

Veel woorden gebruikt Christelle niet. Ze woont in Parijs, is katholiek en houdt van de Notre-Dame. Zonder na te denken noemt ze de kathedraal even 'de kerk'. Een lach en een snel herstel volgen. "Kathedraal, kathedraal, natuurlijk". Christelle komt vaak in de Notre-Dame. En het is ook snel duidelijk waarom dit een bijzondere plek voor haar is. "Ik had hier mijn communie."