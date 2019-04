Sprinklers en sensoren behoeden Utrechtse Dom voor brand

Snel ter plaatse

De Domkerk is net als de Notre-Dame een gotisch, monumentaal gebouw en staat - evenals de toren - in de steigers. "Onze houten kap is echter voorzien van een groot sprinklersysteem met gevoelige sensoren die, zodra er brand is, op die specifieke plaats smelten en de exacte plaats doorseint aan de brandweer. Zij kunnen snel ter plaatse zijn en oefenen dit ook regelmatig", laten de Vrienden van de Domkerk weten in een reactie.