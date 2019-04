Heldhaftige priester redt heilige objecten uit brandende Notre-Dame

Geen angst

Als Fournier er niet was geweest, zouden de waardevolle objecten waarschijnlijk door de vlammenzee verwoest zijn. "Het is een held", zei een hulpverlener tegen Sky News. "Hij toonde geen angst. Hij liep recht op de relikwieën af."

Het is niet voor het eerst dat de priester, die kapelaan is bij de brandweer, heldhaftig optreedt. Na de gruwelijke aanslag tijdens een optreden in de Bataclan, op 13 november 2015, ging hij ook de concertzaal in. Hij verzorgde toen de gewonden en de nabestaanden en deed een gebed voor de doden.