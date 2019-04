Jehovah's Getuigen roepen leden op mee te werken aan onderzoek naar misbruik

De oproep staat onder meer in een interne brief die in handen is van RTL Nieuws.

Persoonlijke keus

In de brief, die afgelopen week is verstuurd aan alle afdelingen, vraagt het bestuur leden die slachtoffer zijn van kindermisbruik om een vragenlijst in te vullen op de site van de Universiteit Utrecht. Die doet in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar misbruik binnen Jehovah's Getuigen.

"Natuurlijk is deelname aan dit onderzoek een persoonlijke keus", zo schrijft het bestuur in de brief. "Toch hopen we dat de Universiteit Utrecht hierdoor nauwkeurige en evenwichtige informatie zal ontvangen over de manier hoe onze organisatie reageert op misbruik."

Volgens bronnen binnen de kerk is de brief voorgelezen tijdens bijeenkomsten in de kerkgebouwen. Jehovah's Getuigen was maandag niet in staat om te reageren op dit bericht, zo liet een woordvoerder RTL Nieuws weten.