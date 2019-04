Borstkanker herkennen: kijken is in, voelen is uit

'Beter te veel dan te weinig'

Pien Bakker uit Santpoort-Zuid ontdekte borstkanker bij zichzelf, omdat ze iets vreemds zag. Bij de veertiger was een verandering in de tepel reden genoeg om naar de dokter te gaan. "Mijn tepel zag er ineens anders uit. Ik heb me laten nakijken door een huisarts en ben direct doorgestuurd naar het ziekenhuis."

Op een dinsdag was ze bij de huisarts, de vrijdag daarop kreeg ze het bericht dat het niet goed was. Pien bleek borstkanker in het tweede stadium te hebben. "De verandering aan mijn tepel was beslist niet te voelen", zegt Pien. "Het zag er alleen anders uit. Na een week of twee, drie dacht ik: dit klopt niet."

Haar borst is geamputeerd en Pien is kankervrij. Wel moet ze de komende jaren nog hormonen slikken. "Wat ik nu tegen al mijn vriendinnen zeg: let op, beter te veel dan te weinig."