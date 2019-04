Gele hesjes botsen met politie in Toulouse

Traangas en in brand gestoken trailer

De nieuwszender Franceinfo meldde dat in de zuidwestelijke stad de politie slaags was geraakt met de 3500 demonstranten en traangas had gebruikt. De demonstranten van hun kant staken een geparkeerde trailer in brand.

In Parijs bleef het vooralsnog rustig en demonstreerden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 1300 betogers. De politie meldde vijftien arrestaties.