Ouders uit Sierra Leone noemen dochter Amersfoort uit dankbaarheid voor opvang

Verblijfsvergunning

In 2002 kwam Dauda, vanwege het door een burgeroorlog verscheurde Sierra Leone, in eerste instantie in zijn eentje naar Nederland. Pas jaren later, in 2006, kreeg hij een verblijfsvergunning. "Toen ik het goede nieuws van mijn advocaat hoorde, viel ik van mijn fiets. Het nieuws was te groot voor mijn hoofd."

Voor de kersverse ouders was het, na alles wat de stad voor ze had gedaan, zonneklaar dat hun dochter Amersfoort zou heten. Maar toen Dauda na de geboorte op 15 maart naar de gemeente ging om zijn dochter aan te geven, kreeg hij het wel even benauwd. De ambtenaar van de burgerlijke stand ging niet direct akkoord met de naam.