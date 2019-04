Werken bij Alibaba? Alleen als je 72 uur beschikbaar bent

Mocht je de ambitie hebben om bij webgigant Alibaba te werken, dan kan dat alleen als je 12 uur per dag, zes dagen per week beschikbaar bent. Dat is wat miljardair Jack Ma van zijn personeel eist.

Ma vertelde volgens persbureau Bloomberg tijdens een interne meeting dat mensen die een een 8-urige werkdag willen, hun heil beter elders kunnen zoeken. In plaats daarvan prees hij de '996-werkcultuur': van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, 6 dagen per week. Veel kritiek Over de Chinese techindustrie doen verhalen de ronde over programmeurs en start-upoprichters die onverwachts sterven door de lange dagen die ze maken, met de bijbehorende stress. Maar daar trekt Ma zich niets van aan. Ma deelde zijn visie ook in een post op Weibo, een Chinese variant van Twitter, en kreeg daarop veel kritiek. "Wat een onzin", zegt er eentje. "Ik hoop dat mensen zich aan de wet houden en niet hun eigen redenering volgen." In 1995 werd in China de 40-urige werkweek ingesteld, maar veel bedrijven houden zich hier niet aan. Uitgebuit Een ander zegt op Weibo: "Bazen die een 996-werkweek willen, werken alleen voor zichzelf en alleen hun rijkdom groeit hiervan. Mensen werken zo veel omdat we worden uitgebuit, zonder gecompenseerd te worden voor overwerk." Hoe ziet de effectiefste werkweek eruit? Bekijk deze video op RTL XL 8 uur per dag? 6 uur per dag? Of iets totaal anders?