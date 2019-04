Comedy Central: 'Wij moedigen drankgebruik in Drunk History niet aan'

Het is een opmerkelijk concept voor een tv-programma: een BN'er die dronken een verhaal uit de Nederlandse geschiedenis navertelt, wat vervolgens wordt nagespeeld door acteurs. Toch is dat precies van Comedy Central met Drunken History gaat doen. Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) vindt het verwerpelijk, alcoholproducenten dreigen te stoppen met advertenties, maar volgens de zender is er niets verkeerds aan.

Volgens Comedy Central wordt alcoholgebruik niet aangemoedigd door het programma, dat de slogan 'dronken artiesten, acteurs en presentatoren vertellen bezopen verhalen uit de vaderlandse geschiedenis' draagt. Favoriet drankje De zender zegt in een schriftelijke verklaring BN'ers 'uit te nodigen een verhaal uit de vaderlandse geschiedenis te vertellen onder het genot van hun favoriete drankje'. Volgens Comedy Central houdt een medisch professional voortdurend het alcoholgebruik in de gaten 'om te voorkomen dat er onaanvaardbare risico's worden genomen'. Ook zal een een duidelijk zichtbaar advies aan het begin van elke uitzending worden gegeven. Bekijk hieronder de trailer van het programma: Onder anderen Nance en Jasper Demollin doen mee: Bekijk deze video op RTL XL Volgens STIVA, waarbij Nederlandse alcoholproducenten en -importeurs samenwerken om drankmisbruik tegen te gaan, overwegen meerdere merken te minderen of te stoppen met adverteren op de zender. De stichting wil dat Comedy Central het programma niet uitzendt, maar daar gaat de zender in zijn verklaring niet op in.