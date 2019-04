Toerist aait leeuwin door hek en dat loopt niet goed af

In shock

Uiteindelijk laat de leeuwin de toerist weer los. Daily Mail schrijft dat de man in het Pelonomi-ziekenhuis moest worden opgenomen. Dat de situatie ernstig is en dat hij in een septische shock is beland. In zo'n geval is de bloedcirculatie onvoldoende om de organen van voldoende zuurstof te voorzien. Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Een woordvoerder van de Tikwe River Lodge zegt tegen Daily Mail niet aansprakelijk te zijn voor het incident. "Er staan overal waarschuwingsborden en het is nog nooit eerder gebeurd."