Agenten aangeklaagd die man met down doodschoten vanwege neppistool

In rug geschoten

Volgens de openbaar aanklager konden de agenten niet weten dat de man een speelgoedpistool in handen had. Hen wordt wel verweten dat ze zo vaak hebben geschoten en zich niet hebben afgevraagd of nog meer schoten nodig waren, ook toen de man zich afwendde. Hij werd uiteindelijk dodelijk in de rug getroffen, melden Zweedse media.

Volgens zijn moeder deed haar zoon geen vlieg kwaad en was 'mama' het enige woord dat hij kon zeggen. Zijn ouders lieten eerder aan de Zweedse krant Expressen weten niet te begrijpen hoe de agenten niet hebben kunnen zien dat hun zoon down had en dat het slechts een speelgoedpistooltje was.

Weggelopen van huis

De jongen was die nacht weggelopen van huis. Zijn vader ging hem zoeken en kwam enkele agenten tegen en vroeg hen of ze een jonge man met down hadden gezien. Die agenten hadden haast en verwezen hem door naar 112. Niet veel later kwam de politieauto terug naar hem, met de mededeling dat ze zijn zoon hadden neergeschoten.