Mbo-studenten die ziek werden in Milaan vanavond naar huis: 'Wordt een lange busrit'

'Je loopt helemaal leeg'

"Het begint met buikpijn", vertelt de buschauffeur. "Je voelt je licht in je hoofd en vervolgens loop je van boven tot onderen leeg, om het zo maar te zeggen. Het is heel besmettelijk, dus bij thuiskomst moeten we de bus volledig desinfecteren. Doen we dat niet, dan worden we weer ziek."

Ruud is een van de 17 Nederlanders die in het ziekenhuis belandden. Iedereen is inmiddels uit het hospitaal ontslagen, maar een 'handvol leerlingen' blijft waarschijnlijk nog in Milaan, zegt Ruud. "Daar wordt een accommodatie voor gezocht, totdat ze weer beter zijn."