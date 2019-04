Hoe kanker van 'ik vertrek' 'wij komen terug' maakte

Visumproblemen

In 2015 emigreerde het stel naar Nieuw-Zeeland, met een tijdelijk werkvisum, om daar alles te regelen. Ondertussen, terwijl de aanvraag voor zo'n visum liep, lieten ze begin 2016 de tulpenbollen in containers vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland verschepen. "Misschien is dat naïef geweest, achteraf, maar we gingen er niet van uit dat we geen visum zouden krijgen. En wilden niet wachten, want het was februari. Ik móést het nu doen, anders waren de tulpen er niet op tijd voordat het plantseizoen zou beginnen."

In februari zat er ook al een klein bultje in Stef z'n hals. 'Een erwtje', noemde hij het. Dat erwtje werd al snel een pinda. En de pinda werd een kippenei. "We waren voor een vakantie in Nederland en ik ging daar naar de dokter." De uitslag was zo ongeveer de slechtst denkbare. Stef had uitgezaaide non-hodgkin. "De artsen zeiden dat ze niets meer voor ons konden doen."