Hartverwarmende reacties na black-out RTL-weerman Maurice

Het presenteren van het weer ging even helemaal mis voor Middendorp. Midden in een zin was hij ineens de draad kwijt. Even kwam hij niet meer uit zijn woorden: hij had een black-out.

"Ja, dan wil je door de grond zakken. Dan duren die minuten wel heel erg lang", zegt hij na afloop. "Dit is wel mijn ergste nachtmerrie. Dit wil je niet."