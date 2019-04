Tyago (10) gaat viral na momentje met Ronaldo: 'Pap, hij lachte naar me'

Vader François Starren had zijn zoon Tyago aan de hand van een creditcard-actie opgegeven als mascotte. "De kans dat hij zou worden uitgekozen was vrij klein, maar het gebeurde", vertelt François aan RTL Nieuws.

Tyago mocht samen met Juventus-speler Leonardo Bonucci het veld op. "Ik merkte wel dat hij van te voren een beetje gespannen was. Hij is wel eens eerder mascotte geweest bij Jong Maastricht, maar dit was wel even iets anders."