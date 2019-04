Vrouw wordt 99 jaar oud met organen aan de verkeerde kant van haar lichaam

Bentley overleed in 2017 en schonk haar lichaam aan de wetenschap. Geneeskundestudenten die haar lijk tijdens de les anatomie bestudeerden, ontdekten dat het hart op de juiste plaats zat, maar bijna al haar andere organen niet. 'Situs inversus' is de naam van de aandoening.

De zeldzame aandoening werd deze week gepresenteerd aan een groep artsen. Mensen met die aandoening hebben vaak ernstige hartafwijkingen en een lagere levensverwachting, volgens de Oregon Health & Science University. Dat Rose Bentley 99 jaar is geworden, is dan ook uitzonderlijk. Arts Allen Walker deed de ontdekking en noemt het een medisch wonder. Hij kon geen voorbeelden vinden van mensen met dezelfde aandoening die ouder dan 73 zijn geworden.

'Goede leerschool voor jonge artsen'

De familie van Bentley wist niets af van de aandoening. Volgens dochter Louise was haar moeder altijd in goede gezondheid. Ze had alleen last van artritis. Toch waren er wel tekenen. Zo werd de galblaas van Bentley weggehaald. Die galblaas zat aan de verkeerde kant, maar artsen hebben destijds niets gezegd, aldus Walker.

De onderzoeker is blij dat Bentley haar lichaam heeft nagelaten aan de wetenschap. "Dit kan jonge artsen leren om goed te kijken naar anatomische opmerkelijkheden."