Een bedorven bruiloft: bruid Anne werd ziek van haar eigen huwelijksdiner

De bruiloft van Anne had een nare nasmaak. Het was een prachtige dag in 2012, maar de volgende dag sloeg dat om. Van de vijftig bruiloftsgasten bleken er 27 ziek te zijn geworden: voedselvergiftiging. Ook bruid Anne werd ziek. Ze voelde zich zelfs zo slecht dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Een paar dagen bleef ze goed ziek.

Samen met de andere bruiloftsgasten heeft Anne proberen te reconstrueren hoe ze allemaal zo ziek hebben kunnen worden. Waarschijnlijk was de zalm de boosdoener. Anne: "Op het feest hadden we zalm. Daar had mijn vader niet van gegeten en die is niet ziek geworden. Alle mensen die zalm gegeten hadden wel."

Miskraam

Als ze zich weer beter voelt, klaagt Anne bij de cateraar van de bruiloft en bij inspectiedienst NVWA, maar na een inspectie - die twee weken later plaatsvindt - wordt niets gevonden.

Op het moment van de bruiloft en de voedselvergiftiging blijkt Anne net zwanger te zijn. Die zwangerschap mondt uit in een miskraam. Anne hoort van haar arts dat het waarschijnlijk is misgegaan omdat ze zo ziek is geweest. Of het ook echt daardoor komt, is moeilijk te bewijzen.