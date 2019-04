Balancerend op een paar takken: redding vliegtuigje 'zo uit een filmscenario'

Geluk gehad

De instructeur en zijn leerling mankeerden op het eerste gezicht niets, op wat huidirritatie door de lekkende brandstof na. Monique Quist van de vliegschool Dwarf Powered Gliders laat weten dat het goed gaat met hen. "Ze zijn gezond en waren na afloop nuchter over wat er gebeurd is", vertelt Quist. "Ze hebben het geluk gehad dat het een klein vliegtuigje was dat bleef hangen tussen de takken."

Steinkamp noemt het ongeluk en de redding wonderbaarlijk. "We stonden hier wel even van te kijken. De takken waren helemaal niet zo groot, maar het vliegtuig is er zo ingevlogen dat het precies paste. Bijna zoals in een filmscenario. Dat was het grootste geluk bij dit ongeluk."