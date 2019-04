Meer meldingen voedselvergiftiging, minder vaak boetes

Benno Bruggink van de NVWA: "Wij hebben toezicht over in totaal ongeveer 40.000 horeca-instellingen. Wij kunnen niet bij elke melding ergens heen. Maar als er bijvoorbeeld over een locatie op één avond vier meldingen binnenkomen, dan gaat er een rood vlaggetje op."

Veel meldingen van voedselvergiftiging gaan echter over één zieke. De NVWA: "Als er één melding is en we hebben uit dat restaurant nog nooit eerder een melding gehad, dan is het nog maar de vraag of we daarnaartoe gaan."