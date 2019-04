Buurt geschokt door dood 49-jarige Ger: 'Dit is iets voor de onderwereld, niet hier'

Aardige man

Ger overleed vanochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 49-jarige Bredanaar was geliefd in de buurt. Hij stond bekend als een aardige man.

Volgens buurtbewoners zou de oorzaak van het misdrijf te maken hebben met een langlopend conflict dat draaide om geld. De politie houdt sterk rekening met dit scenario. Ger zou volgens de buren al een tijd op zijn hoede zijn geweest.

"Ik vind het een absurde situatie", zegt Sjoerd. "Dit lees je in Amsterdam, over de onderwereld. Het is raar om te bedenken dat het nu zo dichtbij is."