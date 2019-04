'In brand gestoken man Breda kende dader'

De man die gisteravond in brand werd gestoken in een garagebox in Breda en vanochtend is overleden, was de 49-jarige Ger van Zundert. Tenminste een van de drie daders zou een bekende van het slachtoffer zijn, meldt de politie aan RTL Nieuws.

De politie gaat uit van een gerichte aanslag op de man en werkt momenteel met 25 rechercheurs aan de zaak. Er zou sprake zijn van drie daders, waarvan er één na het incident is weggereden in een vermoedelijk grijze Volkswagen Caddy 5-VTR-13. Wie het voertuig ziet, moet niet zelf tot actie overgaan maar direct 112 te bellen. Rond 21.15 uur gisteravond kreeg de politie een melding van een brand aan de Sparrenweg. De melder sprak daarbij ook over een bom. Toen de hulpdiensten ter plaatsen waren bleek dat er geen sprake was van een bom. Vastgebonden Na de aanslag liep de man brandend over straat en is hij door buurtbewoners onder de douche gezet. Hij was toen nog aanspreekbaar. Vervolgens werd hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 49-jarige Ger van Zundert heeft nog een verklaring aan de politie kunnen afleggen. Uit die verklaring blijkt dat de daders hem hebben vastgebonden, overgoten met een brandbare vloeistof en vervolgens in brand hebben gestoken in de garagebox van het autobedrijf. De politie doet daar verder onderzoek naar. Lees ook: In brand gestoken man Breda aan verwondingen overleden Zakelijk conflict Volgens de politie zou de reden van de daad mogelijk een zakelijk conflict zijn. Ook buurtbewoners vertellen aan RTL Nieuws dat de man verstrikt was in een langlopend zakelijk conflict dat draaide om geld. De Bredanaar zou volgens de buren al een tijd op zijn hoede zijn. Bloemen Bij de plek worden sinds vanochtend bloemen gelegd. Een woordvoerder van de burgemeester van Breda laat weten dat er vanmiddag een extra overleg plaatsvindt: "Het is een vreselijke gebeurtenis die veel impact heeft en ons als veiligheidspartners veel zorgen baart. Daarom is er vanmiddag ook een extra overleg met de lokale driehoek." Voor de garagebox worden dinsdag bloemen gelegd. © RTL Nieuws