Kinderen in tranen: bioscoop toont trailer horrorfilm voorafgaand aan Peppa Pig

Huilende kinderen

Charlie Jones, die journalist is, nam haar 2-jarige dochter Annie en de 10 maanden oude Fred mee. "Ik probeerde haar ogen te bedekken en zei dat het domme films waren voor mama's en papa's", vertelt ze aan de BBC. "Maar er waren veel kinderen aan het huilen. Annie was in de war en barstte ook in tranen uit."

Toen Peppa Pig uiteindelijk vertoond werd, was Annie heel ingetogen. "Normaal is ze altijd aan het dansen en zingen als ze Peppa ziet, maar dat was nu niet aan de hand", zegt Jones. "Ik ben na afloop boos naar de manager gegaan, maar ik had niet het idee dat hij de impact begreep."