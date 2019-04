Grapperhaus erkent invloed NCTV op onafhankelijk onderzoek MH17

Kritisch op overheid

Grapperhaus ontkende dat. Nu erkent de minister dat een NCTV-medewerker - die lid was van de begeleidingscommissie - 'eenmalig' contact had met de MH17-projectleider van het NCTV. Onderwerp van gesprek waren de concept-conclusies van het onderzoek, dat kritisch was over de overheid. De NCTV coördineerde het optreden van de overheid in de nasleep van MH17.

De minister zegt nu dat de NCTV-medewerker destijds contact zocht met de NCTV-projectdirecteur-MH17 'omdat hij behoefte had aan intercollegiaal overleg' over hoofdstuk 10 van het rapport. Grapperhaus liet dit weg in het feitenrelaas dat hij eerder aan de Tweede Kamer stuurde. Ook vertelde hij toen niet dat meerdere medewerkers van de begeleidingscommissie (bestaande uit ambtenaren zoals de NCTV-medewerker) vonden dat de conclusies te negatief waren. De definitieve conclusies zouden later worden afgezwakt.