'Experimenteel onderwijs mist basis': vier vragen over nieuwe lesmethoden

Nieuwe onderwijsconcepten zorgen ervoor dat er wat te kiezen valt qua basisscholen en voortgezet onderwijs. Dat is een voordeel, zegt de inspectie. Maar het is onduidelijk of deze methoden tot beter onderwijs leiden. Scholen stellen vooraf namelijk geen heldere doelen en evalueren achteraf niet wat de methode heeft opgeleverd.

Dat levert vragen op bij ouders die we hebben voorgelegd aan twee experts: Casper Hulshof, onderwijswetenschapper aan de Universiteit Utrecht en Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

1. Moet ik me als ouder zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs?

"Ik denk dat we ons vooral zorgen moeten maken over het aantal leerkrachten, niet zozeer over de kwaliteit", zegt Hulshof. "Vorig jaar luidde de inspectie al de noodklok in het rapport, dat is dit jaar niet anders. De verschillen in het onderwijs worden groter, maar daar gaan de debatten nu niet over. Daarin wordt het meldpunt besproken dat Forum voor Democratie heeft opgezet, of de vrijheid van onderwijs waar islamitische scholen terecht gebruik van maken. Je kunt je afvragen of het gaat waar het over zou moeten gaan, namelijk of elk kind het onderwijs krijgt dat het verdient."

"Als het om het basisonderwijs gaat, denk ik dat we ons zeker zorgen moeten maken", zegt Bosman. "De laatste tien, twintig jaar komt de gedachte op dat, omdat we in de 21ste eeuw leven, we op een andere manier leren en andere vaardigheden nodig hebben. Dat is een mythe van grote proporties. Mensen leren allemaal op ongeveer dezelfde manier en basisvaardigheden als lezen, spellen en schrijven hebben we nog steeds nodig, misschien nog wel meer dan eerst. Vernieuwingsscholen hebben de neiging om die basis te veronachtzamen."