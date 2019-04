Rusland zet deuren 'walvisgevangenis' open, tientallen orka's en beloega's bevrijd

Kleine kooien

De 'whale jail' leidde tot internationale kritiek. In de kooien kunnen de orka's en witte dolfijnen geen kant op. Terwijl ze in de vrije natuur duizenden kilometers afleggen. Orka's zijn intelligent en hebben familiebanden, zoals oma's die voor kleinkinderen zorgen. Nu zitten ze in een krappe kooi.

Eerder eisten de Russische autoriteiten de vrijlating al. Nu zijn de voorbereidingen in gang gezet. De ontruiming van de 'whale jail' zal enige tijd in beslag nemen, omdat bij de orka's en beloega's afzonderlijk wordt bekeken of ze aan vrijlating toe zijn. "Als sommige dieren ziek zijn, gaan we ze eerst verzorgen'', zegt Jean-Michel Cousteau, die de belangen van de zeezoogdieren behartigt.