Burgemeester over mishandeling bij moskee Waddinxveen: 'Dit is heel erg'

"Het is heel erg wat er gebeurd is", dat zegt burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis over de mishandeling van moskeegangers in Waddinxveen. Een vader en zoon sloegen afgelopen zaterdagavond in op moskeebezoekers. De twee zijn opgepakt, volgens de politie waren ze onder invloed van alcohol.

"Ik keur elke vorm van geweld af", zegt Nieuwenhuis. "De politie heeft adequaat gereageerd." Lees meer: Moskee doet aangifte tegen PVV-lijsttrekker Utrecht "Het moskeebestuur heeft opgeroepen de rust te bewaren en daar sluiten we ons graag bij aan", vervolgt hij. "De politie zoekt uit wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Dat wordt ook teruggekoppeld naar het moskeebestuur." Bedreigd en geslagen Volgens een persbericht van de moskee zelf werd een 15-jarige bezoeker van de moskee uitgescholden, bedreigd en geslagen. Het slachtoffer vluchtte vervolgens de moskee binnen. "De dader ging achter de jongen aan en bonsde op de deur van de moskee", schrijft het bestuur. "Toen de moskeebezoekers de deur openden, schold hij ze uit en uitte racistische uitspraken tegenover de aanwezige moskeebezoekers die hem probeerden te kalmeren", gaat het persbericht verder. "De daders hebben daarna meerdere moskeebezoekers aangevallen, bedreigd en mishandeld." De mishandeling is hieronder te zien. Pas op, de beelden zijn schokkend: