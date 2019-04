Lichtgevende zeevonk maand eerder gespot door warmte: 'Magisch gezicht'

Afgelopen weekend is de lichtgevende alg zeevonk gespot op Terschelling. Dat is uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar. Bij warm, windstil weer, zoals afgelopen weekend, komt de zeevonk in bloei.

"Normaal gesproken zien we zeevonk pas vanaf mei", vertelt Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare. "Nu is het nog niet eens half april, dit is dus extreem vroeg." Zeevonk geeft een magisch groenblauwe gloed aan het water. "Als je er doorheen zwemt, voel je je net een tovenaar of toverfee. Als je je arm beweegt, licht het water op. Het is echt magisch." Doordat er ammoniak bij vrijkomt, denken sommigen dat het gevaarlijk is om er doorheen te zwemmen, maar dat is volgens Oosterbaan onzin. "Het kan een beetje irriteren en je kunt er gevoelig voor zijn, maar als je normaal gezond bent, is er niets aan de hand." Wanneer het water in beweging komt, licht de alg op. Dierlijke kenmerken Zeevonk is een eencellig plantje, vertelt Oosterbaan. "Maar het heeft wel dierlijke kenmerken. De alg moet andere organismen eten om te overleven. Planktonplantjes en -diertjes bijvoorbeeld, of viseitjes." De reden dat zeevonk licht geeft in het water, is om vijanden af te schrikken, zoals kwallen en kleine visjes. "Dat lukt niet altijd. Soms zie je een kwal die licht geeft, die heeft dan zeevonk gegeten. Het eiwit dat oplicht, werkt dan nog even door. Een bijzonder gezicht." Zalmroze gloed Overdag kun je de zeevonk herkennen aan een zalmroze gloed. Als je daar dus 's nachts naar terugkeert en het licht van de maan niet te fel is, kun je als je geluk hebt de zeevonk zien oplichten, zegt Oosterbaan.