Onderwijs vernieuwt zich een slag in de rondte, maar onderzoekt niet of dat werkt

Positief

Innovatie is wel belangrijk om het onderwijs vernieuwend te houden, stelt Vogelzang. "Maar uiteindelijk wil je wel zeker weten dat het tot beter onderwijs leidt. Dat wordt nu onvoldoende in kaart gebracht." Voor ouders die graag willen weten hoe dat op de school van hun kind is geregeld, heeft RTL Nieuws een checklist gemaakt om aan de directie voor te kunnen leggen.

De inspectie heeft zelf verdiepend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld cultuurprofielscholen en scholen die meer aandacht aan lichamelijke opvoeding (gym) besteden. "Die geven meer uren, met vakdocenten. Daar zijn kinderen heel enthousiast over, dus dat is positief. Wij konden alleen geen link leggen met of zij dan ook beter worden in die vakken."

Daar komt bij dat de prestaties van leerlingen op kernvakken als taal en rekenen dalen. "We zien grote verschillen tussen de prestaties van scholen, we zien de laaggeletterdheid oplopen, ook onder jongeren, en de sociaal-economische segregatie in het onderwijs loopt op", stelt Vogelzang. "Dat zijn haarscheuren die zich gaan verdiepen als we er nu niet iets aan doen."