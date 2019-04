Deelnemer marathon Rotterdam overleden

"Met grote ontsteltenis hebben wij rond 17.00 uur vernomen dat een deelnemer aan de 39ste NN Marathon Rotterdam in het ziekenhuis is overleden", schrijft de organisatie van de marathon in een verklaring. Op verzoek van de familie wil de organisatie er verder niets over kwijt. "Onze organisatie wil haar diepste medeleven betuigen aan familie en nabestaanden."

Warm weer

Door het warme weer had het ambulancepersoneel het druk vandaag tijdens de 39ste editie van de Rotterdamse marathon. Drie mensen moesten worden gereanimeerd en werden naar het ziekenhuis gebracht.