Den Haag heeft grootste deel van 'miljoenenblunder' terug

Medewerker ontdekte fout

Een medewerker die de betalingen controleerde ontdekte de fout. Een persoon heeft een deel van het bedrag opgenomen. Met deze persoon wil de gemeente om tafel om te kijken hoe het geld kan worden terugbetaald.

Eerdere fout in Amsterdam

In 2013 gebeurde iets soortgelijks in Amsterdam. Daar kregen ruim 9000 minima door een fout van de Amsterdamse belastingdienst bij het overmaken van de woonkostenbijdrage duizenden euro’s meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was.