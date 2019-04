Voetbalsters Oranje winnen eenvoudig van Mexico

De eerste helft speelde zich voornamelijk af op de helft van Oranje. Shanice van de Sanden wist de Mexicanen al vroeg in de wedstrijd te verrassen. Ze was twee keer dichtbij de 1-0, maar raakte beide keren de lat.

In de 23ste minuut was het Vivianne Miedema die de score opende. Zij was attent nadat de doelvrouw van Mexico een hard schot van Jill Roord losliet. Vlak voor rust maakte Nederland 2-0: een schot van Lieke Martens belandde in de verre hoek.