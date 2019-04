Campagne ProRail te veel voor machinist John: 'Weer die knoop in mijn maag'

Doel bereiken

Het doel van de campagne is John duidelijk, en daar staat hij ook achter. Er sterven namelijk steeds meer kinderen door ongelukken met een trein, en dat moet stoppen. "Het zou mooi zijn als we dat doel zouden kunnen bereiken zonder dat machinisten en conducteurs daar een vervelend gevoel bij krijgen."

Op de site van ProRail reageert het bedrijf. "Uiteraard hebben we alle begrip voor deze reacties en voelen mee met iedereen die geraakt is. Juist omdat we weten hoeveel impact een spoorongeval kan hebben, willen we jongeren waarschuwen om te voorkomen dat onnodige ongevallen blijven gebeuren. Dat we daarbij ook anderen op een confronterende manier hebben geraakt, betreuren we."