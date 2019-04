Muizenurine en maden bij de barbecue: dit zagen inspecteurs bij vieze restaurants

'Kakkerlakken in de printer'

In principe komen uit de meeste printers in restaurants bonnen, maar in een Chinees-Japans restaurant kwam er iets anders uit. 'Er werden in een printer op een werkbank in de keuken, alwaar op het moment van de inspectie levensmiddelen bereid werden, een tiental levende kakkerlakken aangetroffen.'

'Opborrelende gistingsluchtbelletjes'

In een vegetarisch restaurant in de hoofdstad werden diverse bedorven producten aangetroffen. 'Onder andere bloemkoolsoep en lasagne met schimmelvorming, Borneo-groenteschotel met een bedorven lucht en een bak Baji (linzengerecht) deels beschimmeld en gistingsluchtbelletjes die naar boven opborrelden.'

'Slijm, vet en vuil in de afwasmachine'

Soms is schoonmaken niet mogelijk, omdat de producten waarmee wordt schoongemaakt vies zijn. 'De vaatwasmachine in de keuken was aan de binnenzijde verontreinigd met aangekoekt en verslijmd vet en vuil.'